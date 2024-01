Im Donnersbergkreis ist der Bus-Linienverkehr für Mittwoch komplett eingestellt. Am frühen Morgen waren noch Busse verkehrt, dann hatte die zuständige Unternehmensgruppe Behles Bus mitgeteilt, den Linienverkehr wegen der weiter bestehenden Glättegefahr „bis auf Weiteres“ auszusetzen. Am Nachmittag ist nun die Entscheidung gefallen, aus Sicherheitsgründen die Busse auf dem Betriebshof zu lassen. Ob der Regelbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen werden kann, steht noch nicht fest.