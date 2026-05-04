Erneut spielen die Damen der TSG Zellertal bei der deutschen Ü50-Mannschaftsmeisterschaft mit. Diesmal läuft aber fast alles gegen das Duo aus der Nordpfalz.

Nach einem souveränen Sieg bei den südwestdeutschen Mannschaftsmeisterschaften durften die Seniorinnen 50 der TSG Zellertal zu den nationalen Meisterschaften anreisen. Das ist zumeist eine Fahrt die quer durch Deutschland führt, was für die Zellertaler Damen nichts Ungewöhnliches ist. Bereits in den vergangenen Jahren waren sie etliche Male für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften qualifiziert.

Zu dem Turnier im niedersächsischen Sittensen, einem Ort zwischen Bremen und Hamburg mit knapp mehr als 6000 Einwohnern, reisten die beiden TSG-Oberligaspielerinnen Sylke Bayer und Silke Ermel bereits am vergangenen Freitag an. „Die Gegend hier ist sehr schön, aber viel werden wir davon nicht sehen“, meinte Mannschaftsführerin Ermel noch vor dem Turnierbeginn. Die Zellertalerinnen sahen sich einer Hammergruppe ausgesetzt, galten ohnehin angesichts der starken Konkurrenz nicht als Favoriten.

0:3 gegen Wombach

Mit der DJK Viktoria Wombach war auch einer der Favoriten in der Gruppe. „Sie haben mit Renata Kissner eine Spielerin, die sogar noch in der Regionalliga in Hessen spielt. Die Staffel ist sehr stark“, meinte Ermel. In der Regionalliga Süd hat die 54-jährige Kissner eine Bilanz von 29:3-Siegen erspielt und ist damit die beste Spielerin der gesamten Liga. Auch der wohl zweitstärkste Gruppengegner von der DJK VfL Willich hatte mit Petra Jenisch eine Topspielerin aufzuweisen.

In das Turnier startete Zellertal gleich gegen die Bayern aus Wombach. Die 0:3-Niederlage war einzukalkulieren. Immerhin gelang der TSG ein Satzgewinn, den Silke Ermel in der Partie gegen die DJK-Akteurin Claudia Edelhäuser einfuhr. Anders verlief die zweite Gruppenpartie gegen den TTC G.-W. Staffel. Zweimal kam die TSG in den fünften Durchgang. Sylke Bayer unterlag im Duell der Spitzenspielerinnen gegen Sabine Reinhardt im Entscheidungssatz mit 10:12, nachdem sie zweimal in Satzführung lag. Auch im Doppel gingen Bayer/Ermel mit 1:0-Sätzen in Front, verloren im fünften Durchgang dann aber mit 9:11. Am Ende stand dann doch eine 0:3-Niederlage zu Buche.

Gesundheitliche Probleme

Viel besser lief es in der abschließenden Vorrundenpartie gegen Willich. Bayer gewann mit 3:0 gegen Petra Jenisch, während Ermel Bettina Balfoort in drei Sätzen unterlag. Im Anschluss ging dann jede Partie über fünf Sätze. In allen Partien führten die Zellertaler Damen nach Sätzen, zweimal sogar mit 2:0. Dennoch stand am Ende nur ein Sieg zu Buche. Sylke Bayer gewann gegen Balfoort mit 11:9 im entscheidenden Durchgang.

„Leider war es heute nichts. Mir ging es heute gesundheitlich nicht gut. Wenn man keine 100 Prozent geben kann, kann man gegen solche Gegnerinnen nicht gewinnen“, meinte Ermel zu den drei DM-Partien. Sie sah zwar schon, dass es teils knapp war, jedoch fehlte ihr der Erfolg. Die starke Konkurrenz wäre aber wohl auch dann schwer zu besiegen gewesen, wären die Zellertalerinnen bei vollen Kräften gewesen.

Auch die Sightseeingtour in Bremen schwierig

Im Spiel um den achten Platz wären die Zellertalerinnen auf den TTC Halle getroffen, aber: „Ich konnte nicht spielen, wir haben verzichtet. Ich hatte Probleme mit dem Kreislauf. Ich habe mir wohl einen Virus eingefangen“, erzählt Ermel, warum sie die Partie kampflos abgeben mussten. Auch die anschließend geplante Sightseeingtour in Bremen gestaltete sich schwierig. Ein gebrauchtes Wochenende für die TSG-Damen.