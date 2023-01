„Aus der Natur“ heißt die erste Ausstellung des Jahres im Museum für Kunst Rockenhausen. Sie stellt Arbeiten zweier renommierter Künstlerinnen der Pfalz einander gegenüber. Eröffnet wird sie am kommenden Sonntag.

Die Ausstellung „Aus der Natur“ präsentiert Arbeiten von Rosel Anton und Gela Steinmacher. Beide sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK).

Mystische Lebensbäume

Rosel Anton lebt und arbeitet in Neustadt-Hamburg und war Schülerin bei Marcella Woitschach, ehe sie sich der Druckgrafik zugewandt hat. Seit 1996 besitzt sie eine eigene Radierwerkstatt, wobei sie die Vielfältigkeit und Kombinierbarkeit dabei besonders fasziniert.

Mit diesem Olivenbaum (Ausschnitt) ist Rosel Anton in der Schau vertreten. Foto: Anton

Rosel Anton war auch Schülerin von Ruth Clemens in Trier und ist auch Mitglied im Kunstverein Neustadt. Sie setzt sich künstlerisch gerne mit dem Motiv „Baum“ auseinander und arbeitet mit Kupferplatten. Bäume haben für Anton „etwas Schützendes, Beständiges, aber auch etwas Mystisches und Symbolträchtiges“, sagt sie. „Es sind Lebensbäume.“

Rosel Anton in ihrem Atelier in Hambach. Foto: Linzmeier-Mehn/Archiv

Gela Steinmacher wiederum ist im brasilianischen São Paulo geboren und lebt und arbeitet in Kaiserslautern, wo sie auch Mitglied der Künstlerwerkgemeinschaft ist. Steinmacher hat an der Universität Dijon und an den Écoles Nationales des Beaux Arts in Dijon und Bourges studiert, ihr Schwerpunkt: keramische Plastik. Seither hat sie an vielen Symposien im In- und Ausland teilgenommen.

Riechen, Tasten, Hören

Parallel zu ihren Keramikarbeiten entwickelten sich über die Zeit jedoch vermehrt auch Werke aus Papier, Stahl, Stein und Naturmaterialien. Ein nicht unwesentlicher Aspekt bei ihren Werken ist für sie, dass ihre Kunst auch die Sinne ansprechen, so spielen Riechen, Hören, Tasten und Bewegung oft eine Rolle.

Termin

Eröffnet wird die Schau „Aus der Natur“ am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr, im Museum für Kunst Rockenhausen, in der Speyerstraße 3. Die Gäste begrüßt Stadtbürgermeister Michael Vettermann. Die promovierte Kunsthistorikerin Claudia Groß führt in die Ausstellung ein. Geöffnet ist die Ausstellung anschließend jeweils dienstags bis sonntags von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere Informationen gibt es unter www.rockenhausen.de