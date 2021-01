Mit einer starken Vorstellung meldete sich das Team Hrinkow Advarics Cycleang aus der Weihnachts- und Neujahrspause zurück. Beim vierten Rennen der eCycling League Austria fuhr Neuzugang Stefan Kolb auf Rang drei und der Alsenzer Jonas Rapp auf den fünften Platz.

Ausgetragen wurde das Rennen in der virtuellen Welt „London“, wo die London Loop dreimal zu bewältigen war. Insgesamt 44,9 Kilometer mit 660 Höhenmetern, gespickt mit einem drei Kilometer langen Anstieg pro Runde. In der zweiten Runde konnten sich neun Fahrer absetzen, darunter das Quintett, welches am Ende um die Podiumsplätze fuhr. Stefan Kirchmair (Kirchmair e-Cycling), Moran Vermeulen (Felbermayr Simplon) und Stefan Kolb von Hrinkow Advarics Cycleang setzen sich am letzten Anstieg ab, Jonas Rapp blieb der fünfte Platz. Im Zielsprint setzte sich der Tiroler Kirchmair durch.

Mit diesem Ergebnis rückt Jonas Rapps Continental Team aus Steyr unter die Top 100-Mannschaften vor. Im World Ranking von Zwiftpower liegt das Team auf Rang 97 und ist damit das stärkste reine Straßenteam weltweit. Das nächste Rennen findet am Samstag, 23. Januar, in Zwifts Aushängewelt „Watopia“ statt.