Zu dieser Veranstaltungsreihe „An fünf Abenden durch die Bibel – Erleben Sie eine kleine Reise durch das große Land der Bibel!“ lädt die Protestantische Kirchengemeinde Morschheim, zu der Oberwiesen, Orbis und Mauchenheim dazugehören, ein. Es werden fünf Vorträge von Pastor i. R. Hans-Martin Heins gehalten. Der Bolander war neben seinen Tätigkeiten als Gemeindepastor in Deutschland auch im Iran, in Chile und zuletzt acht Jahre in Luxemburg unterwegs. Nach jedem Vortrag gibt es eine Gesprächsrunde.

Dienstag, 4. Oktober: Die Bibel: Gottes Wort und/oder Menschenwort?! Die Entstehung der Bibel, Schöpfungsgeschichte und Naturwissenschaft.

Donnerstag, 6. Oktober: Gottes Neuanfang mit den Menschen, Befreiung und Glaubensschule des Gottesvolkes. Die fünf Bücher Moses als Grundlage.

Montag, 10. Oktober: Die Geschichte Israels als Volk Gottes zwischen Unglaube und Treue, Gericht und Gnade. Die Zeit der Könige und Propheten in Israel.

Mittwoch, 12. Oktober: Gott wird Mensch. Die vier Evangelien als Zeugnisse von Jesus.

Freitag, 14. Oktober: Die ersten Gemeinden im Kampf um den Glauben. Die Apostelgeschichte und die Briefe des Neuen Testaments.

Info

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr im Haus Zion, Bäckergasse 10, Mauchenheim. Um eine Anmeldung unter 06352 4411 oder pfarramt.morschheim@evkirchepfalz.de wird gebeten.