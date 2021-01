Nur fünf Neuinfektionen am Montag, kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung und das Absinken der Sieben-Tage-Inzidenz in den zweistelligen Bereich: Die aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes zur Corona-Lage im Landkreis geben ein kleines bisschen Anlass zur Hoffnung. Die Anzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens hat sich damit auf 1401 erhöht – 111 von ihnen gelten momentan als aktiv. Die meisten davon entfallen unverändert auf die VG Kirchheimbolanden mit 39, es folgen die VG Nordpfälzer Land (27), die VG Winnweiler (22), die VG Eisenberg (19) und die VG Göllheim (14). Bislang sind im Zuge der Pandemie 40 Menschen im Kreis gestorben; aktuell werden 22 Patienten im Krankenhaus behandelt. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist auf 96,9 gesunken. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis 1860. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 2185, bundesweit bei 2571.