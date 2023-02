Fünf Projekte, „die sich um die Integration von ausländischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen in besonderer Weise verdient gemacht“ haben, seien eingereicht worden, freut sich die Integrationsbeauftragte Erika Steinert: Am Donnerstag, 23. Februar, wird der Integrationspreis des Donnersbergkreises verliehen. Die Auszeichnung ist mit 1250 Euro dotiert und wird von der Integrationsbeauftragten gemeinsam mit Ender Önder und der Sparkasse Donnersberg aufgebracht. Für die musikalische Umrahmung der Verleihung, die um 16 Uhr mit Staatssekretär David Profit und Landrat Rainer Guth im Kreishaus in Kirchheimbolanden beginnt, sorgt die Kreismusikschule.