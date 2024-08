Sehr erfolgreich lief die Teilnahme von Jonte Jauß vom SV Börrstadt bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Hannover.

Der Wettkampf startete für ihn gleich mit einer persönlichen Bestleistung über 100 Meter in 12,74 Sekunden. Beim Weitsprung (5,33 Meter) und beim Kugelstoßen (13,29 Meter) konnte er seine Bestleistungen zwar nicht abrufen, beendete den ersten Tag aber mit einer neuen Bestleistung im Stabhochsprung (3 Meter).

Am zweiten Wettkampftag blieb er beim Hochsprung (1,53 m) deutlich und auch beim 80-Meter-Hürdenlauf Lauf (12,91 Sekunden) unter seinen Möglichkeiten. Dass er beim Diskuswerfen (37,50 Meter) keine neue Bestleistung erzielen konnte, lag an der schlechten Beschaffenheit des Rings, der kein Gleiten zuließ.

Toller Speerwurf

Mit 56,60 Metern traf er im Speerwurf den Speer optimal und katapultierte sich mit dieser Weite auf Platz sieben seines Jahrgangs in der Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Auch bei den abschließenden 1000 Metern lief er mit 3:17,10 Minuten eine neue Bestzeit und kam mit erstmalig erreichten 4919 Punkten bei 51 gestarteten Teilnehmern auf den 29. Platz.

Kurios am Rande: Immer wieder wurde sein Vater und Trainer Matthias Jauß von anderen gefragt, wo denn Börrstadt eigentlich liege. Es ist schon erstaunlich, was so ein kleiner Verein in einem kleinen Ort mit seinen Möglichkeiten erreichen kann.