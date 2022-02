Die Führungskrise scheint beendet: Der Gewerbe- und Verkehrsverein Rockenhausen hat einen neuen Vorstand. Damit ist nicht nur die im vergangenen Herbst noch drohende Auflösung vom Tisch: Der Verein soll sogar noch „wachsen“.

Das Damoklesschwert hing bis Donnerstagabend noch über dem Verein, wenngleich sich dessen Baumelei doch merklich beruhigt hatte. Die mögliche Auflösung stand bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend sogar noch auf der Tagesordnung. Sie hatte sich allerdings in dem Moment erledigt, als Dennis Dörr die Wahl zum neuen Vorsitzenden förmlich angenommen hatte und auch weitere künftige Mitstreiter im Vorstand ihre Bereitschaft signalisiert hatten, den Verein wieder flottzukriegen.

Dörr war am Ende der Krisensitzung am 28. Oktober sozusagen aus dem Hut gezaubert worden: Als sich damals niemand gefunden hatte, der den Vorsitz hatte übernehmen wollen, war schon eine satzungsgemäß notwendige Folgesitzung mit dem Ziel der Vereinsauflösung anberaumt worden. Michael Scheffler aber hatte in jenem Moment Dennis Dörr ins Gespräch gebracht, von dessen Bereitschaft berichtet, das Amt zu übernehmen. Kurz zuvor war die bis dato als Vorsitzende fungierende Julia Hoffmann von ihrem Amt zurückgetreten.

Fusion mit dem Gewerbeverein in Obermoschel?

Dörr war damals nicht da – „Ich war ja schließlich auch kein Mitglied“, gab Dörr, der auch Vorsitzender des Rockenhausener Feuerwehr-Fördervereins ist, eine durchaus nachvollziehbare Erklärung für sein Fernbleiben. Am Donnerstag bekundete er persönlich seine Bereitschaft. Und bei der Wahl vereinigte er drei Viertel der Stimmen auf sich. Lediglich eine Nein-Stimme wurde gezählt, vier Mitglieder enthielten sich.

Deren 20 waren am Donnerstag in den Pfälzer Hof gekommen. Wie Protokollant Andreas Raschke festgehalten hat, war auch Bürgermeister Michael Cullmann erschienen, der gute Gründe für eine Fusion mit dem Gewerbeverein in Obermoschel genannt hatte. Ob der Verein im Zuge einer Fusion mit den Obermoschelern weiter wächst, die Kräfte bei der Interessenvertretung Gewerbetreibender in der VG Nordpfälzer Land mithin gebündelt werden, steht indes noch nicht fest. Zunächst müsse sich der neu formierte Vorstand finden. Und die nächsten Aufgaben angehen: Es gelte, die Weichen für die am 20. Juli anberaumten „Rocky Games“ zu stellen und auch die nächste Aktion unter dem Label „Heimatshoppen“ mit der Kreisverwaltung in Angriff zu nehmen. Ohnehin wird es noch im ersten Quartal des Jahres eine reguläre Hauptversammlung geben, in der das Geschäftsjahr 2021 offiziell abgeschlossen wird und in der dann auch über eine mögliche Neuausrichtung befunden werden kann.

Scheffler zweiter Vorsitzender

Günther Pfeil hatte die Versammlung bis zur Neuwahl geleitet. Der bisherige Stellvertretende Vorsitzende wollte indes nicht mehr in dieser Funktion weitermachen. Pfeil bleibt dem Vorstand allerdings als Beisitzer erhalten. Unter Wahlleitung von Renate Stöckl wurde Michael Scheffler zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt.

Schriftführer ist jetzt Friedrich Wolfsgruber, der auf Andreas Raschke folgt. Daniel Münzel ist Schatzmeister, als Beisitzer fungieren neben Pfeil nun Thomas Scheu, Sandra Bessei, Albrecht Eberle und Angela Becker.