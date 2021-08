Das Forstamt Donnersberg lädt ein zu Führungen in den Revieren, die die Auswirkungen des Klimawandels zum Thema haben. „Grundanliegen ist, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen über den Zustand des Waldes“, so Forstamtsleiter Lothar Runge zur Zielsetzung dieser etwa anderthalbstündigen Wanderungen mit den Förstern. Die nächste findet statt am 14. August im Revier Alsenz-Obermoschel (Treffpunkt: 14 Uhr, Kriegerdenkmal Winterborn), im gleichen Revier wird eine weitere Führung am 28. August angeboten (11 Uhr, Abfahrt an der B 420 zwischen Unkenbach und Callbach). Das Forstamt Wittgemark lädt jeweils um 18 Uhr ein für den 17. (Ruppertsecken, Ortsausfahrt Richtung Kibo), 18. (Friedhof Falkenstein) und 19. August (Parkplatz Hintersteinerhof). Im Raum Eistal/Göllheim gibt es eine Führung am 28. August (14.30 Uhr, Kriegsberghütte), in Haide am 11. September (10 Uhr, Oberer Thierwasen) und in Sippersfeld am 10. Oktober (10.30 Uhr, Bürgerhaus Potzbach).