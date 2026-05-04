Informationen zu Naturbestattungen gibt es am Sonntag, 10. Mai, beim Waldinfotag im Friedwald Kirchheimbolanden. Ab 11 Uhr steht eine rund einstündige Waldführung mit Förstern auf dem Programm. Dabei besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen – beispielsweise zum Thema Vorsorge, zum möglichen Ablauf einer Beisetzung, den verschiedenen Begräbnisarten sowie zu den Kosten. Wer möchte, kann sich laut Veranstalter nach der Führung einen Baum für eine Beisetzung auswählen.

Treffpunkt für die Führung ist eine Viertelstunde vor Beginn an der Infotafel am Friedwald-Parkplatz. Navigationspunkt ist die ehemalige L386 nach Kirchheimbolanden. Um Anmeldung wird gebeten unter www.friedwald.de/kirchheimbolanden oder unter Telefon 06155 848100. In Deutschland wurde der erste Bestattungswald als Alternative zu herkömmlichen Friedhöfen 2001 im Reinhardswald bei Kassel eröffnet.