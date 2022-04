Bei der Führung durch die Kirche des Klosters Hane am Kloster- und Schlossbergtag des Heimatvereins konnte man so manches lernen: Zum Beispiel, dass sich Mönche und Nonnen in klösterlicher Gemeinschaft nicht allzu lange vertragen haben.

Örtlich gesehen beschränkte sich die Führung auf Chor und Apsis der Klosterkirche; hier befindet sich auch eine Kopie der Stiftungsurkunde. Weitere ehemalige Klostergebäude konnten nicht besichtigt werden, da sie sich in Privatbesitz befinden. Dies war aber kein Nachteil, da die Ausführungen von Martina Heins, vor allem über die Klostergeschichte, sehr anschaulich waren.

Historisch gesehen gab es in der Geschichte des Klosters einige gravierende Einschnitte. Obwohl es bereits um 1120 von Werner I. von Bolanden als Hauskloster gegründet wurde, stammt die Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1129, als der Mainzer Erzbischof Adalbert I. das Kloster vom Burgherrn geschenkt bekam und ihm im Gegenzug die erblichen Rechte eines Vogtes, also seines offiziellen Vertreters, verlieh.

Das Mönchs- wird zum Doppelkloster

Die ersten Mönche im Kloster waren Augustiner-Chorherren; bald siedelten sich auch Augustinerinnen dort an, und es entstand ein sogenanntes Doppelkloster, das ursprünglich St. Maria hieß. Schon bald bürgerte sich aber der Name „Hane“ ein, was auf das mittelhochdeutsche Mundartwort „Hagene“ für ein eingehegtes Gelände zurückgeht. In dieser Zeit erbaute man eine romanische Basilika, die deutlich größer war als die heutige Klosterkirche.

Etwa um 1135 schloss sich das Doppelkloster dem in Frankreich gegründeten Prämonstratenserorden an. Werner II. ließ das Kloster Rothenkirchen (heute Rothenkircherhof) erbauen, und da das Experiment Doppelkloster aus nicht überlieferten Gründen wohl nicht optimal verlief, wurden die Nonnen 1160 dorthin umgesiedelt, die Mönche blieben vor Ort. Um 1180 wurde dies wieder revidiert, indem Mönche und Nonnen die Klöster tauschten – auch hier sind die Gründe unbekannt. Möglicherweise war Rothenkirchen den Frauen zu abgelegen. Bis zur Auflösung der Gemeinschaft im 16. Jahrhundert blieben die Nonnen in Bolanden.

Verkleinerung des Klosters und Umbau der Kirche

Das Kloster war zunächst sehr wohlhabend und verzeichnete viele Eintritte aus dem Adel. In dieser Zeit erbauten sich die Herren von Bolanden südlich des Klosters ihre neue Burg „Neu-Bolanden“, deren Mauerreste seit einigen Jahren vom Heimatverein saniert werden. Im 15. Jahrhundert kam es zu einem Niedergang, der eine Verkleinerung des Konvents zur Folge hatte. In diese Zeit fällt auch der Umbau in die kleinere spätgotische Kirche, wie sie heute noch zu sehen ist.

1525 wurde das Kloster im Bauernkrieg geplündert. Mit der Einführung des lutherischen Glaubensbekenntnisses in der Region erfolgte schließlich 1564 die Säkularisation und die Auflösung des Klosterbetriebs. In zwei weiteren Kriegen im 17. Jahrhundert – 30-jähriger Krieg und Pfälzer Erbfolgekrieg – kam es zu Zerstörungen von Burg und Kloster. Im 18. Jahrhundert waren zunächst die Grafen von Nassau-Weilburg, danach die Franzosen und schließlich das Königreich Bayern im Besitz der Klosteranlage, wobei die halbverfallene Kirche als Scheune genutzt wurde.

Mittlerweile gehören Kloster und Park der Ortsgemeinde; sie hat dem Heimatverein das Nutzungsrecht übertragen, was auch mit Pflege und Instandhaltung verbunden ist. Von 1957 bis 1992 fanden umfangreiche Sanierungs- und Sicherungsarbeiten an der Kirche statt, die heute auch als Konzert- und Festsaal genutzt wird.