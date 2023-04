Für Sonntag, 30. April, 11 Uhr, lädt Museums- und Stadtführerin Doris Helmstädt zu einer Führung über den jüdischen Friedhof ein. Der Friedhof stammt aus dem Jahr 1682, mehr als 1100 Gräber befinden sich darauf. Beim Besuch gibt es Informationen über das Leben einiger dort begrabenen jüdischen Persönlichkeiten. Der Friedhof in Bad Kreuznach gilt neben dem in Worms zu den am besten erhaltenen jüdischen Friedhöfen im Land. Die Teilnahme kostet sechs Euro. Anmeldungen und weitere Infos bei der Tourist-Info, Telefon 0671 8360050.