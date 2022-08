Aufgrund einer betriebsinternen Maßnahme wird die Abteilung 3 „Ordnung und Verkehr“ am 12. August geschlossen sein. Darüber informierte die Kreisverwaltung. Davon betroffen sind auch die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle.

Zulassungen können an diesem Tag nach Terminvereinbarung in den beiden Außenstellen in der VG Eisenberg und in der VG Nordpfälzer Land getätigt werden. Führerscheinanträge nimmt jede Verbandsgemeinde entgegen.