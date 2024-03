Kostensteigerungen gibt es überall, auch dort, wo man zunächst vielleicht nicht damit rechnet. Wie zum Beispiel in der Fahrschule. Viele Schüler müssen deutlich gestiegene Preise zahlen, bis sie den Führerschein in der Tasche haben. Immer häufiger fallen sie außerdem durch die Prüfung. Warum das so ist, lesen Sie im Artikel.

