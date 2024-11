Es ist Zeit, Abschied zu nehmen – vom alten Führerschein. Der „Lappen“ muss einem neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein weichen. Welche Unterlagen benötigt werden und was passiert, wenn die Frist verschlafen wird.

Warum werden die Führerscheine ausgetauscht?

Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, sollen bis 2033 in der ganzen EU vereinheitlicht und gleichzeitig gegen Fälschungen abgesichert werden. Graue „Lappen“, rosa „Pappen“, aber auch die seit 1999 ausgestellten Plastikkarten werden nach und nach durch neue Führerscheine nach EU-Richtlinie ersetzt. Zusätzlich sollen alle Dokumente in einer Datenbank erfasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. In Deutschland müssen rund 42 Millionen Führerscheine getauscht werden.

Wer muss seinen Führerschein abgeben?

Der Umtausch erfolgt stufenweise. Dabei sind zwei Faktoren ausschlaggebend: das Geburtsjahr und das Ausstellungsjahr.