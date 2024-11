Es ist Zeit, Abschied zu nehmen – vom alten Führerschein. Der „Lappen“ muss einem neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein weichen. Für die Jahrgänge ab 1971 bis 1980 steht die nächste Frist an: Am 19. Januar 2025 verlieren ihre Führerscheine die Gültigkeit. Damit der Neue rechtzeitig da ist, muss der Antrag bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis noch in diesem Monat gestellt werden.

Was es zu beachten gilt und was passiert, wenn die Frist verschlafen wird, lesen Sie hier.