Gemäß der gestaffelten Umtauschpflicht der Führerscheine sind aktuell die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 an der Reihe. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Wer in diesem Zeitraum geboren ist und noch einen Führerschein in Papierform besitzt, muss diesen bis 19. Januar 2024 umtauschen. Die Führerscheinstelle bitte jedoch darum, den Antrag bis spätestens Mitte November zu stellen, da der Druck sämtlicher Führerscheine zentral in Berlin erfolgt und deshalb mit entsprechenden Produktionszeiten zu rechnen sei.

Der Umtausch kann nur mit persönlicher Vorsprache bei der jeweiligen VG-Verwaltung oder der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung beantragt werden. Mitzubringen sind der bisherige Führerschein, ein gültiges Ausweisdokument sowie ein biometrisches Lichtbild. Die alte Fahrerlaubnis erhält der Inhaber auf Wunsch entwertet zurück. Der Umtausch kostet 25,30 Euro; gegen eine zusätzliche Gebühr von fünf Euro bekommt man den Führerschein direkt nach Hause geschickt.