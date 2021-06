Im Dorferneuerungsprogramm gibt es in diesem Jahr ein Sonderkontingent Grün. Darüber können Fördergelder für „klimafreundliche Maßnahmen“ beantragt werden. Die Zuwendung beträgt bis zu 80 Prozent. Nach einer Ortsbesichtigung hat das Kaiserslauterer Ingenieurbüro L.A.U.B. ein entsprechendes Konzept für Lautersheim erstellt.

Laut Bürgermeister Thomas Mattern umfasst es Umgestaltungen an drei Stellen: etwa 170 Quadratmeter Grünstreifen am Parkplatz der Kita „Nimmersatt“, wo vornehmlich Dornenbüsche wachsen, 450 Quadratmeter rund um die Gemeindehalle, wo etliche Gehölze abgestorben sind, und circa 200 Quadratmeter am Spielgelände am Parkplatz in der Hintergasse. Zur Verbesserung des Ortsbildes, des Wohnumfeldes und der Dorfökologie sollten standortgerechte und an das Klima angepasste Bäume und Sträucher sowie artenreiche Stauden gepflanzt werden.

Professionelle Planung ist ein Muss

„Nach einer groben Schätzung liegt der voraussichtliche Gesamtaufwand bei brutto 25.000 Euro“, so Mattern und informierte, dass auch Eigenleistungen zulässig seien. Nur für die Planung werden 3500 Euro fällig. Reinhard Baade wollte wissen: „Wieso brauchen wir eigentlich jedes Mal einen Ingenieur?“ Anja Lehrmoser, stellvertretende Leiterin der Bauabteilung bei der Verbandsgemeinde Göllheim, erklärte: „Um den Zuschussantrag stellen zu können, muss ein Fachbüro die Kosten berechnen, einen Erläuterungsbericht erstellen und die Eigenleistungen nachweisen.“ Der Bürgermeister ergänzte: „Auch die 3500 Euro werden mit bis zu 80 Prozent gefördert.“

Die Frage von Karen Westermann, ob die Zuwendung nicht deutlich geringer ausfallen könnte, wenn zu viele Kommunen Anträge stellten, bejahte er, meinte aber: „Die Fördertöpfe sind randvoll. Es wird nicht viel Geld abgerufen.“ Einstimmig beschloss der Gemeinderat, Mittel aus dem Sonderkontingent zu beantragen und für die erforderlichen Planungsleistungen zur angebotenen Pauschale von 3500 Euro der L.A.U.B. GmbH den Zuschlag zu erteilen.