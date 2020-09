Fördermittel vom Land in Höhe von genau 1.048.881 Euro wurden dem Donnersbergkreis aktuell im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ zugesagt. Das geht aus einem Schreiben der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz hervor, das Ende August im Kreishaus eintraf und das die Kreisverwaltung gestern öffentlich gemacht hat.

Vom aktuellen Förderbescheid profitieren laut Kreis die Berufsbildende Schule, die Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimblanden, die Realschule plus in Rockenhausen sowie die Integrierten Gesamtschulen in Eisenberg und Rockenhausen.

Gefördert werden damit technische Voraussetzungen für digitales Lernen – also drahtloser Zugang zum Internet und die Vernetzung der Schulgebäude samt Schulserver. Die entsprechenden Arbeiten sollen in der Projektlaufzeit Oktober bis Dezember umgesetzt werden.

Mit der Zuwendung werden 90 Prozent der Gesamtkosten abgedeckt; 116.542 Euro beträgt der Eigenanteil des Landkreises. Zuvor gab es schon Finanzierungszusagen, wonach über das Sofortausstattungsprogramm des Digitalpakts sowie zusätzliche Landesmittel knapp 1100 Tablets für die Schüler angeschafft werden können.