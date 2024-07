In ihren Kinderbüchern beschreibt und illustriert Eymard Toledo das Leben in ihrer Heimat Brasilien. Im Juli besucht die Künstlerin das Nordpfalzgymnasium, um dort eine Lesung zu halten. Was ihre Arbeit so besonders macht und was ihr daran am meisten gefällt.

Bereits mit 25 Jahren bewies Eymard Toledo