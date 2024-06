In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter in der Hauptstraße in Bayerfeld-Steckweiler mit schwarzer Farbe verbotene rechtsextremistische Symbole auf den Boden und an die Holzwand einer Bushaltestelle sowie auf eine Wanderkarte gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung. Der verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.