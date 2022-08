Die Abteilung Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung lädt für Freitag, 23. September, zu einer Expertenwerkstatt zum Thema „Stiftungen und Genossenschaften“ ein.

„Sie bieten große Chancen für die Entwicklung von Projekten in den Gemeinden des Donnersbergkreises: Stiftungen und Genossenschaften“, heißt es dazu seitens des Kreises. Wie schon bei den ersten Auflagen der Werkstatt, sollen die Teilnehmer an diesem Tag Tipps erhalten, welche Möglichkeiten mit der Gründung von Stiftungen und Genossenschaften bestehen und was sich mit deren Hilfe umsetzen lässt. In verschiedenen Runden kommen die Teilnehmer dabei mit Experten ins Gespräch, haben die Möglichkeit, sich mit Vertretern von Stiftungen und Genossenschaften aus der Region auszutauschen und so aus erster Hand zu erfahren, was alles dahinter steckt. Es soll zudem ein Austausch darüber erfolgen, welche künftigen Möglichkeiten es zu diesem Thema im Donnersbergkreis geben kann.

Wann und wo?

Die Expertenwerkstatt findet am Freitag, 23. September, 9 bis 12 Uhr, im Landhotel Berg in Dannenfels statt. Anmeldung bei Adeline Weiler, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, per E-Mail an aweiler@donnersberg.de.