Sind kompostierbare Plastiktüten tatsächlich geeignet für die Energietonne - in manchen Orten auch Biotonne genannt? Was kann ich tun, damit dort auch Grillreste nicht zur Geruchsbelästigung werden, oder sich gar ein Eigenleben entwickelt? Und welche Art von Müll gehört überhaupt in welche Tonne beziehungsweise auf welchen Entsorgungsweg? Diese und andere Fragen zum Thema Müll können Sie, liebe Leser, bei unserer Telefonaktion am Donnerstag mit Experten aus der Umweltbehörde der Kreisverwaltung klären. Von 10 bis 12 Uhr stehen Susanne Dejon und Hado Reimringer unter der 06352 710-466 an zwei Apparaten zur Verfügung. Fragen können aber auch ab sofort per E-Mail an die RHEINPFALZ-Redaktion der Donnersberger Rundschau gerichtet werden unter reddonn@rheinpfalz.de.