An den Wettbewerben „Schüler experimentieren“ für Forschernachwuchs bis 16 Jahre sowie „Jugend forscht“ für alle älteren nahmen mehrere Schüler des Weierhof-Gymnasiums teil. Bei der zweiten Runde auf Landesebene gab es wieder Erfolge zu vermelden.

Mit „Fesselflug im Klassenraum“ haben sich die Sechstklässler Paul Russy, Max Denzer und Felix Wolf bei dem Wettbewerb „Schüler experimentieren“ beschäftigt. Sie belegten mit ihrer Arbeit einen 2. Platz im Fachbereich Physik. Steinzeitlicher Bio-Kleber war bei diesem Wettbewerb das Thema von Zipeng Shen (8d). Er baute den Neandertaler-Klebstoff nach und untersuchte ihn. Für diese Arbeit konnte er den Jury-Sonderpreis in Chemie mit nach Bolanden nehmen. Mit ihrem Projekt „Dämmeigenschaften von Stroh“ haben Elisabeth Knisper, Lilly Heiler und Phoebe Krause nicht nur den 1. Preis im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften, sondern auch den Sonderpreis Energiewende zugesprochen bekommen. „Da es in der Altersklasse bis 16 keinen Bundeswettbewerb gibt, haben die drei mit ihrer Arbeit also die höchste Auszeichnung erreicht, die für sie möglich war“, erklärt AG-Leiter Sebastian Brengel.

Sonderpreis Digitalisierung

Neben den Vorbereitungen für die Abitur-Prüfungen hat sich Luis Hofmann aus der Jahrgangsstufe 12 im Frühjahr bei „Jugend forscht“ mit der Entwicklung einer Datenbank beschäftigt, mit deren Hilfe die reichhaltigen Bestände in den AG-Räumen (mit einer beeindruckenden Größe von 140 Quadratmetern) erfasst und effizient durchsucht werden können. Er erhielt für seine Arbeit im Fachbereich Arbeitswelt den Sonderpreis Digitalisierung sowie die Einladung zur Teilnahme an einem Science-and-Media-Festival im Oktober in München.

In besonderer Art und Weise wurde die ehemalige AG-Leiterin Eva Foth geehrt. Sie hat die Arbeitsgemeinschaft vor 28 Jahren gegründet und unterstützt sie auch heute noch, obwohl sie seit mittlerweile fünf Jahren ihren Ruhestand genießt. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz erhielt sie die silberne Ehrennadel der Stiftung „Jugend forscht“.