In Rockenhausen ist der Affe los – und zwar einer der ganz exotischen Art. Laut Polizei ist das Tier seit Donnerstag unterwegs, zuvor im Zoo ausgebüxt. Dessen Betreiber Andreas Spieß war am Freitagnachmittag guter Dinge, den Affen – „eine Art Meerkatze“ – bald wieder in seiner Obhut begrüßen zu können, und er versichert, das Tier sei ungefährlich. Es wieder einzufangen, dauere allerdings umso länger, je mehr das Tier verunsichert werde. Daher bittet er darum, dem Affen nicht nachzulaufen, ihn nicht auf andere Weise zu erschrecken und keine Versuche zu unternehmen, ihn auf eigene Faust einzufangen.