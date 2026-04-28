Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt die Polizei gegen einen 59-jährigen Mann aus dem Donnersbergkreis. Er steht im Verdacht, am Montagnachmittag, 27. April, an einem Spielplatz in der Rockenhausener Innenstadt zwei Kinder und ihre Mutter beobachtet und dabei sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Eine Zeugin meldete den Vorfall bei der örtlichen Dienstelle. Dank ihrer guten Beschreibung konnte der mutmaßlichen Täter umgehend ermittelt werden. Neben den laufenden Ermittlungen erging laut Polizei gegen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ein Aufenthaltsverbot insbesondere an Spielplätzen.