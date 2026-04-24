Maryam Schmitz war mal Pilotin. Nun lebt sie in Kriegsfeld und erzählt erstmals ihre Geschichte von Flucht, Gefängnis, Hijab-Pflicht – und wie sie zu Fuß nach Deutschland kam.

Als Maryam Schmitz für das Gespräch das Café in Kirchheimbolanden betritt, fällt sie sofort auf: selbstbewusst, geschniegelt, auffälliges Make-up, elegantes Auftreten. Die 42-Jährige lebt seit neun Jahren in Deutschland und wohnt mittlerweile in Kriegsfeld. Vor einem Jahr war Alzey noch ihr Zuhause, doch dort fühlte sie sich zunehmend unwohl: zu viele Menschen, zu viel Unruhe – vor allem mit Blick auf ihren Sohn. In Kriegsfeld fand sie angenehme Ruhe, gute Nachbarn und bezahlbaren Wohnraum.

Die Iranerin aus Shiraz (im Süden des Landes) sagt, sie habe sich schon früh gegen den Willen ihres Vaters gestellt. Als Arzt habe er erwartet, dass sie in seine Fußstapfen tritt – ihre Noten hätten dafür problemlos gereicht. Stattdessen entschied sie sich für die Luftfahrt – trotz seiner Warnungen, dass dieser Weg ernste Konsequenzen haben könnte. Zwar sei der Beruf für Frauen im Iran grundsätzlich möglich, er gelte aber als männlich dominiert, während Frauen im Alltag strengen gesellschaftlichen und politischen Vorgaben unterliegen.

Im Café Mandala in Kirchheimbolanden erzählt die Ex-Pilotin von ihrem Weg aus dem Iran nach Deutschland. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Ende der 2000er-Jahre machte sie als Pilotin schnell Karriere. „Ich wurde die erste Fluglehrerin im Iran“, erzählt sie stolz. Sie berichtet von ihrem Studium, den vielen Berechnungen zu Gewicht und Beladung – und auch von den besonderen Hürden für Frauen im Cockpit. „Wenn Passagiere wussten, dass eine Frau fliegt, wollten manche nicht mitfliegen“, erzählt sie und lacht kurz über diese Absurdität.

Aus dem Gefängnis geflüchtet

Ihre Familie sei nicht besonders religiös gewesen. Ihr Vater habe einen offenen Blick auf die Welt gehabt. Das habe auch sie geprägt. In der angespannten politischen Lage jener Zeit habe genau das jedoch Misstrauen geweckt. Der Iran stand international unter Druck wegen seines Atomprogramms. Gleichzeitig habe sie selbst erlebt, wie das System im Inneren strenger wurde. All das habe schließlich dazu geführt, dass sie ins Visier geriet – und für eine Zeit lang inhaftiert wurde.

Die Zeiten seien hart gewesen. Die meisten Gefangenen konnten Besuch von ihren Familien empfangen, sie jedoch nicht. Als ihr Vater sie schließlich sehen durfte, war er überzeugt, dass sie dort krank geworden war: Sie habe den Großteil ihrer Haare verloren und stark abgenommen. Schließlich sei sie wegen guten Verhaltens für eine Woche freigelassen worden. Diese kurze Zeit nutzte sie, um das Land zu verlassen. „Ich brauchte 14 Tage zu Fuß, um Deutschland zu erreichen.“

Als ein Schüler im Cockpit einschlief

„Die werden das nicht schaffen“, sagt sie mit Blick auf die politische Entwicklung im Iran und meint damit, dass eine neue Regierung aus ihrer Sicht keine grundlegende Veränderung für die Bevölkerung bedeute. Immer wieder habe sie erlebt, dass dort andere Regeln gelten.

Ein Beispiel sei ihre Zeit als Fluglehrerin gewesen. Sie habe eine Bewertung mit einem Schüler durchführen sollen – einem 18-Jährigen, der Verbindungen in die politische Führungsebene hatte. „Ob er geeignet ist oder nicht: Ich mache meinen Job und sage die Wahrheit“, sagt sie. Beim ersten Trainingsflug sei der Schüler im Cockpit eingeschlafen, weil der Sauerstoffmangel zu groß war. Sie habe ihm noch eine zweite Chance gegeben – mit dem gleichen Ergebnis. „Ich musste auch Manöver mit ihm fliegen, um zu sehen, wie er auf Schwerelosigkeit reagiert.“ Am Ende habe er nicht bestanden. „Als ich zurückkam und meinen Bericht abgegeben habe, haben sie ihn vor meinen Augen zerrissen und einen anderen Lehrer beauftragt, ihn durchzulassen.“ Drei Jahre später habe sie erfahren, dass der junge Mann als Copilot ums Leben gekommen sei – nachdem der Pilot einen Herzinfarkt erlitten habe und er nicht habe eingreifen können.

Nie wieder in der Luft

Seitdem sie in Deutschland lebt, ist Maryam Schmitz nicht mehr geflogen. Sie vermisst es bis heute. Der Beruf als Pilotin sei mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und viel Abwesenheit verbunden – mit ihrem Alltag als Mutter lasse sich das derzeit nicht vereinbaren. Deshalb habe sie sich neu orientiert. Sie hat einen neunjährigen Sohn und arbeitet inzwischen an einer Schule im Kreis als Integrationsassistentin – eine Ausbildung, die sie vor Kurzem abgeschlossen hat. Der Neuanfang habe länger gedauert als gedacht: Schwangerschaft, Leben mit vielen anderen Geflüchteten auf engem Raum, Wohnungssuche, Sprache lernen, Minijobs.

Maryam Schmitz zeigt das Rosentattoo auf ihrem Arm. In Iran seien Tattoos für Frauen nicht erlaubt gewesen, erzählt sie. Foto: Amanda Magalhães Zitta

Nicht überall seien ihr ihre Geschichte und ihre berufliche Laufbahn geglaubt worden. „Pilotin? Die lügt doch! Bestimmt war sie nur Flugbegleiterin“, habe sie in einem früheren Job im Einzelhandel gehört. Solche Reaktionen hätten sie vorsichtiger gemacht: „Mein Bekanntenkreis ist heute sehr klein.“ Erst eine Freundin im Dorf habe sie dazu ermutigt, offener über ihre Vergangenheit zu sprechen. Bei einem Frauentreffen in Kriegsfeld habe sie schließlich zugesagt und ihre Geschichte erzählt.

Nach dem Cockpit folgte der Neuanfang: Heute arbeitet Maryam Schmitz als Integrationsassistentin. Foto: Amanda Magalhães Zitta

„Es war überall Blut“

Ein gewisser Mut zieht sich durch viele ihrer Schilderungen. Maryam Schmitz trägt ein schwarzes, elegantes Kleid, auf der Hand ein auffälliges Blumentattoo und Spuren eines früheren Nasenpiercings sind noch zu erkennen. Im Iran seien Tattoos und Piercings – insbesondere für Frauen – nicht erlaubt. Vor Flügen habe sie das Piercing mit einem Pflaster versteckt und behauptet, sie habe sich verletzt. „Irgendwann hat das nicht mehr funktioniert“, erzählt sie. Eine Sicherheitsmitarbeiterin habe das Pflaster entfernt und ihr das Piercing herausgerissen. „Es war überall Blut“, erinnert sie sich. Die Art, wie sie davon erzählt, wirkt weniger erschüttert, sondern eher trotzig.

„Ich bin hier wie ein Kind – ich will alles erleben“, beschreibt sie ihr Leben in Deutschland. Einer Glaubensrichtung fühle sie sich nicht zugehörig. Man brauche keinen Glauben, um ein guter Mensch zu sein: „Wenn man nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, mangelt es an Verständnis und Intelligenz, nicht an Religion“, sagt sie. Den Hijab auf dem Bild im Cockpit habe sie tragen müssen – als Frau sei das für sie die einzige Möglichkeit gewesen, dort überhaupt als Pilotin zu arbeiten.