Die 360-Einwohner-Gemeinde Ottersheim hat jetzt ganz offiziell einen Evolutionsweg : Am Samstag wurde er eingeweiht.

Rund 60 Besucher, so schätzen die Initiatoren, Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl und Karl-Heinz Büchner, hatten sich trotz des nicht eben vielversprechenden Wetters zur Eröffnung aufgemacht. Kragl, Landrat Rainer Guth, Verbandsbürgermeister Steffen Antweiler und Dirk Winkler, der Vorsitzende Rhein-Neckar der hinter dem Projekt stehenden Giordano-Bruno-Stiftung (GBS), begrüßten die Gäste, bevor der promovierte Biophysiker Karl-Heinz Büchner eine kurze Einleitung zur Evolution und der darauf basierenden Evolutionstheorie gab.

Danach ging es auf den Weg – dank der großen Teilnehmerzahl in zwei Gruppen, geführt von Büchner selbst und seiner GBS-Kollegin Marianne Mauch. Obwohl die Führung wegen der ausführlichen Erklärungen über eine Stunde dauerte, waren die Besucher begeistert und erstaunt über die vielen Details zur Evolution (wir berichteten am 27. August), die Büchner zu Beginn so charakterisierte: „Evolution ist das, was das Leben aus den unzähligen Fehlern gemacht hat, die ihm während seiner Fortpflanzung und Vermehrung zwangsläufig unterlaufen sind.“

Am Ende des Weges hatte die Feuerwehr, die bei der Organisation mithalf, ein Zelt aufgestellt, wo die Besucher noch Brezeln und Getränke angeboten bekamen, aber auch sich versammeln und Fragen stellen konnten.