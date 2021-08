Die Sicherung des Brandschutzes steht im Mittelpunkt baulicher Maßnahmen im Evangelischen Gemeindehaus in Eisenberg. Der Kostenaufwand beläuft sich auf rund 330.000 Euro. In den nächsten Tagen wird das am Freitag aufgebaute Gerüst mit Treppen und Plattformen versehen und somit ein zweiter Rettungsweg hergestellt.

Im Herbst 2019 hatten sich die Zuschauer gewundert, dass sich die Eisenberger Feuerwehr während eines Konzertes mit der Drehleiter in Alarmbereitschaft vor dem Evangelischen Gemeindehaus positionierte. Bei späteren Veranstaltungen wurde die Empore für Besucher gesperrt. Grund: Nach der Landesbauordnung sind in jedem Geschoss zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorgeschrieben. Diese müssen auch ohne fremde Hilfe begehbar sein.

Wie Andreas Lill vom technischen Bauamt der Verbandsgemeindewerke erläutert, hat die Stadt Eisenberg zunächst einen Brandschutzgutachter beauftragt, alles genau unter die Lupe zu nehmen. Sehr intensiv wurde geschaut und es wurden Schwachstellen identifiziert, die es auszumerzen gilt, um einen sicheren Betrieb des Theaters zu gewährleisten. Die letzte größere Modernisierung des Gebäudes hatte in den 1970er Jahren stattgefunden. „Der größte Brocken ist der zweite Rettungsweg“, so Lill.

Wanddurchbrüche notwendig

Auf jeder Etage wurden genau übereinander Wanddurchbrüche nach draußen notwendig. Teilweise konnte man Fenstergrundrahmen miteinbeziehen, an anderen Stellen mussten die Türöffnungen abgefangen werden. Auf der Empore entfällt deshalb die Bestuhlung auf der linken Saalseite komplett. Hier ist nun eine Fluchttür, die zum Stahlpodest nach draußen führt.

Im Saal ist die Fluchttür im Bereich des Ausschankes in der Küche vorgesehen. Im Foyer ist ebenfalls eine Rettungstür angebracht. Der stählerne Koloss an der Außenseite, der auf dem Parkplatz hinter dem Haus zwei Pkw-Stellflächen kostet, wiegt 24 Tonnen und ermöglicht den Besuchern die Flucht nach unten.

Großbaustelle im Inneren

Im Inneren des Evangelischen Gemeindehauses ist derzeit Großbaustelle. Trotz entsprechender Schutzvorrichtungen hat sich überall ein leichter Staubmantel abgesetzt. Auf der Empore wird noch der Boden für die Stühle vorbereitet. Aufgrund des Wegfalls der Sitzgelegenheiten auf der linken Seite wurden die Plätze neu geordnet. So soll unter anderem auf der rechten Seite im hinteren Teil noch Raum genutzt werden.

„Gegenwärtig haben die Handwerker Probleme, die notwendigen Materialien zu beschaffen“, berichtet Lill, der aber dennoch hofft, dass die Umbauten im Gemeindehaus bis zur ersten Veranstaltung der Saison abgeschlossen sind. Im Aufgangsbereich zwischen dem Foyer und den oberen Stockwerken wird der verschlissene rote Teppich ersetzt. Das neue Material entspricht den aktuellen Anforderungen und ist unter anderem in die Kategorie „schwer entflammbar“ eingestuft.

Manche Baumaterialien sind nicht mehr zulässig

Vereinzelt stoßen die Handwerker erst während ihrer Arbeit auf Konstruktionen oder Materialien, die heute nicht mehr zugelassen sind. Beispielsweise wurde in einem Belüftungsschacht vor rund einem halben Jahrhundert Bauschaum zur Abdichtung verwendet, der den heutigen Brandschutz-Auflagen nicht mehr genügt. Einige Türen, die bisher aus Holz waren, wurden durch welche aus Stahl ersetzt. Vor allem wurde darauf geachtet, dass die Türen richtig schließen, sodass sich im Ernstfall die Rauchgase nicht ausbreiten können.

Eine etwas größere Maßnahme stand im Bereich der Bühne an. Hinter dem „stählernen Vorhang“, der zum Saal hin mit der ehemaligen Eisenberger Bollerbrücke bemalt ist, wo im darunter liegenden Orchestergraben Möbel gelagert wurden, ist eine Brandschutzmauer eingezogen worden. Für den Zugang wurde eine Stahltür eingesetzt.