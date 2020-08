Peter Kaiser ist nicht mehr Vorstand von Zoar: Der Verwaltungsrat des Evangelischen Diakoniewerks hat in seiner Sitzung am Montag beschlossen, den 62-Jährigen „mit sofortiger Wirkung vom Dienst freizustellen“. So heißt es in einer Pressemitteilung, die das Unternehmen am Mittwoch herausgegeben hat. Als Grund für die Trennung werden „unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft von Zoar, auch angesichts der Vielzahl der Projekte“ genannt. Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.

Kaiser hatte Zoar seit 2011 geleitet – zunächst mit Martin Bach, nach dessen Abschied 2013 alleine, seit August 2015 zusammen mit Martina Leib-Herr. Er war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das Dienstleistungsunternehmen mit Wohn- und Betreuungsangeboten für behinderte und alte Menschen beschäftigt rund 1550 Mitarbeiter an 13 Standorten in Rheinland-Pfalz. Ursprung und Sitz ist der Inkelthalerhof bei Rockenhausen. Momentan werden etwa 3000 Menschen von Zoar betreut.

