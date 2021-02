Der zweite Piks der Corona-Impfung wurde den Bewohnern des Seniorenheims Haus Zellertal in Albisheim heute von Prominentenbesuch versüßt. Schauspielerin Eva Habermann, bekannt unter anderem aus Fernsehsendungen wie „In aller Freundschaft“, der „Küstenwache“ oder aus der Serie „Immenhof“, begleitete dort ein Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes. Viele erstaunte Blicke, etliche nette Gespräche mit Senioren und jede Menge Autogramme gab es an diesem Vormittag, dazu den großen Respekt der Schauspielerin vor dem, „was die Pflegekräfte in diesen Einrichtungen tagtäglich leisten“. Eingeladen worden war Eva Habermann von ihrem Schauspielerkollegen Armin Barwich aus Eisenberg.