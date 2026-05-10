Eine Ausstellung als Autobiografie? Eine ungewöhnliche Idee, die die Künstlerin Euphrosina Stratenwerth in der Kirchheimbolander Orangerie mit – ihrem – Leben gefüllt hat.

„Von 0 auf 87“ heißt ihre maximal persönliche Werkschau in Bildern, Objekten, Collagen. Es gibt viel zu sehen, zu entdecken und zu staunen. Üblicherweise trägt die Kunstwelt Retrospektiven zusammen, wenn es gilt, auf ein langes Künstlerleben zurückzuschauen. Euphrosina Stratenwerth geht indes einen anderen Weg, macht ihr Leben selbst zum Thema eines Kunstprojekts. Der Zulauf zur Vernissage am Samstag war enorm, wobei der überwiegende Teil der Besucher wohl aus Stratenwerths Heimatstadt Wiesbaden in die Orangerie gekommen sein dürfte. Die 87-Jährige mit dem Namen, der selbst schon wie ein Kunstwerk klingt, ist nicht zum ersten Mal im Donnersbergkreis. Vor 30 Jahren hat sie im Weingut Janson Bernhard ausgestellt, zehn Jahre später war sie in der protestantischen Kirche Göllheim beim Projekt „Schöpfung“ des Donnersberger Kunstvereins dabei. Über dessen langjährigen Vorsitzenden Uli Lamp kam diese neue Ausstellung nun auch zustande. „Wir haben ihm da mal vertraut“, bekannte Reinhard Geller, der Vorsitzende des Kunstvereins, beim Blick auf Lamps Initiative. Herausgekommen sei etwas, „was wir uns in dieser Intensität und Buntheit gar nicht hätten vorstellen können“, so Geller.

In der Tat gibt es viel zu schauen, zu bergen, auf sich wirken zu lassen auf dem Weg durch die Innenräume eines Lebens, das sich hier spiegelt in einem bemerkenswerten gestalterischen Reichtum mit viel Leichtigkeit und Verspieltheit. Ein „begehbarer Reflexionsraum“ tut sich dem Besucher auf, wie es in der Einladung zutreffend heißt. Dioramen, Schreine, Bilderwürfel, Scherenschnitte, collagierte, auch mal übermalte Fotografien oder Dinge vergessenen Alltags als Strandgut der Zeit, Gemälde – mal völlig abstrakt, mal symbolistisch oder auch als ganz realistisches Porträt: Für jede Lebensstation hat Stratenwerth einen eigenen Ansatz gefunden, sie greifbar und lebendig werden zu lassen und deutend zu beleuchten. Die Eltern, die Kindheit, Reisen, die kunstpädagogische Arbeit mit Kindern und Frauen. Wesentliche Inspirationen hätten ihr Orhan Pamuks Dioramen in seiner Ausstellung „Museum der Unschuld – der Trost der Dinge“ zu seinem gleichnamigen Roman gegeben in einem Moment, als das „Lebensprojekt“ zu stocken drohte, wie sie berichtet.

Dokumentation des Lebens

Dabei wird hier nicht einfach ein Leben dokumentiert, sondern auch, wie es eingetaucht ist in die künstlerischen Strömungen ihrer Zeit und darin ringt um Gestaltung, Ausdruck und um Freiheit – ein Lebensmotto der Wiesbadenerin, wie im Künstlergespräch mit der Laudatorin Elisabeth Portz anklingt. Und natürlich ist die Zeitgeschichte dieser 87 Lebensjahre erkennbar gegenwärtig, etwa in der Collage, mit der Stratenwerth anhand dinglicher Hinterlassenschaften aus Soldatendasein und Gefangenschaft an ihren Vater erinnert, oder in Erinnerungen an ärmliches Leben in der Nachkriegszeit, an den Einfluss von Religion und Kirche. Was über die Jahrzehnte eines Daseins hinweg Identität stiftet, das Leben zusammenhält, ihm seinen Ort gibt: Das sind die Fragen, mit denen das Gezeigte den Betrachter in Anspruch nimmt und hinlenkt auch auf das eigene Leben. Elisabeth Portz sprach von einem „Geschenk an alle“, das in Anbetracht der bemerkenswerten Offenheit und Verletzlichkeit, in die sich Künstlerin mit dem Gezeigten begebe, respektvollen Umgang einfordere.

Auffällig ist die große Verspieltheit im Arrangieren der Objekte und Installationen, in die mitunter erklärende und erzählende Texte eingebaut sind, manchmal auch als gestalterisches Element der Präsentation. Ein Kasten ist der Kindheit gewidmet, schemenhaft gemalten Szenen, dezent von blassen Farben verschleierten Klassenfotos: Das Schwinden der Erinnerung, die Zeitenflucht wird fühlbar. Durch die Ausstellung tanzen zudem schemenhafte Figuren in fantasievoller Farbigkeit und Ornamentik, die an asiatische Gottheiten erinnern mögen: Das seien ihre Schutzgeister, erklärt die Künstlerin – „falls ich mal nicht da sein sollte“, fügt ihr Mann Stollani, der an vielen Arbeiten mit Ideen und handwerklichem Können beteiligt ist und selbst auch zum Thema wird, mit einem Schmunzeln an. In der Malerei fesseln die ausgewogene Farbigkeit und ein reizvolles Spielen mit abstrakten Formerfindungen. Auch der Tod hat seinen Ort in einem großformatigen Gemälde, in dem eine halb offen stehende Tür aus einem dunklen Raum in geheimnisvolles Licht hinausführt, ein Boot daneben steht bereit für die Weiterfahrt.

Info

Zu sehen ist die Ausstellung im Ostflügel der Kirchheimbolander Orangerie bis 24. Mai (Sa/So 16-19 Uhr), wobei es beim Künstlerinnengespräch am Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, Gelegenheit gibt, Euphrosina Stratenwerth Fragen zu stellen.

