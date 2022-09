Der Tennisnachwuchs durfte sich am Wochenende beim Kreisjugendtennisturnier beweisen. 70 Teilnehmer aus sieben Klubs kamen in der Vorrunde zusammen, Lob gab es von Kreisjugendpfleger, Landrat Rainer Guth und Göllheims Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller für die Ehrenamtlichen, die Organisation und die Vereine. Nur die äußeren Bedingungen waren eher eine „Vier Minus“.

Nach Schulnoten schätzte David Faul (TC Kirchheimbolanden), bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen, am Sonntagvormittag die Witterungsverhältnisse für die Finalspiele in Göllheim als eher bescheiden ein. Die Begeisterung bei den Spielern war nach der coronabedingten Turnier-Zwangspause dennoch groß. 70 Spielerinnen und Spieler traten am Samstag in der Vorrunde, die in Eisenberg, Göllheim, Kirchheimbolanden, Winnweiler und Rockenhausen gespielt wurde, gegeneinander an. 18 standen dann am Sonntag in den Finalpartien beim TC Göllheim auf den von Plätzen.

In der Altersklasse U8 gemischt setzte sich Aurel Graf (TC Göllheim) im Finale gegen Magnus Kilian (TC Kibo) durch. Den Titel der U9 gemischt sicherte sich Kassim Marouane (TC Kibo) gegen Lenne Röhrenbeck (TC Kibo). Auch bei den U10 gemischt gab es ein Kirchheimbolandener Finale: Emil Orschiedt gewann gegen Julian Risser. Im Endspiel der weiblichen U12 siegte Charlotte Becker (TC Rockenhausen) gegen Johanna Leverkus (TC Kibo). Bei der U14 weiblich gewann Anna-Christina von Blohn (TC Kibo) gegen Amelie Hebestreit (TC Eisenberg), bei der männlichen U14 bezwang Mirko Jesberger (TC Göllheim) im Finale den Kirchheimbolandener Anton Orschiedt. Bei der männlichen U16 setzte sich Max Tenz (TC Rockenhausen) gegen Oscar Orschiedt (TC Kibo) durch.

Die weibliche U16 wurde mit der U18 zusammengelegt. Caroline Hahn (TC Eisenberg) gewann gegen Celina Weigelt (TC Dreisen) und Julian Klausing (TC Eisenberg) holte gegen Luc-Simon Eiden (TC Kibo) den Titel. Der TC Kirchheimbolanden sicherte sich den Wanderpokal als erfolgreichster Verein.