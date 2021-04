14 Fahrzeuge, deren Fahrer beziehungsweise Halter mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen, und fünf weitere Fälle, in denen Mängelberichte ausgestellt worden sind: Das ist die Bilanz von Verkehrskontrollen, die Beamte der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Kirchheimbolanden am Samstag zwischen 13 und 20 Uhr schwerpunktmäßig in der Tuningszene und bei motorisierten Zweiradfahrern durchgeführt haben. Die Überprüfungen, die neben der Kreisstadt auch in Eisenberg stattgefunden haben, wurden von einem Sachverständigen des TÜV Rheinland begleitet.

Zwei Strafverfahren eingeleitet

Im Einzelnen sind 37 Fahrzeuge und 16 Zweiräder in Augenschein genommen worden. Unter anderem wurde festgestellt, dass bei mehreren Fahrzeugen die Rückleuchten mit Tönungsfolie beklebt und vorgenommene Veränderungen nicht im Fahrzeugschein eingetragen oder von einem Sachverständigen abgenommen worden waren. Demnach war die Betriebserlaubnis in diesen Fällen erloschen. Weiterhin wurde gegen zwei Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Betrugs und eines Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. Die fünf Halter, die einen Mängelbericht erhalten haben, müssen innerhalb einer Frist ihr Fahrzeug wieder in ordnungsgemäßen Zustand bringen.

Die Dienststellen weisen darauf hin, dass neben dem regulären Streifendienst weiterhin zielgerichtet Raser, Poser und illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen kontrolliert würden. „Die Tuningszene soll damit nicht verdrängt, sondern die Veränderungen innerhalb des rechtlichen Rahmens beachtet werden“, so die Polizei.