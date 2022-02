Die Wettervorhersage weckt wenig Lust auf Aufenthalte im Freien. Es bleibt trüb, regnerisch, bisweilen stürmisch. Und vom Winter – der so langsam schon seinem Ende entgegenstrebt – gibt es weiterhin keine Spur.

Auch in den nächsten Tagen überqueren uns vom Atlantik her weitere Störungsgebiete im Wechsel mit kurzen Zwischenhochkeilen. Dabei wird teils milde, teils etwas kältere Luft nach Mitteleuropa transportiert. Die Gefahr bei dieser Wetterlage besteht darin, dass kleinere Randtiefs zu ausgeprägten Sturmgebieten mutieren können. Mit winterlichem Wetter haben diese Szenarien kaum etwas am Hut. Selbst auf dem Donnersberg verirren sich nur selten mal Flocken oder Graupelkörner unter die Tropfen.

Vorhersage

Donnerstag: Dichtere Wolken wechseln sich mit kurzen sonnigen Phasen ab. Einzelne kleinere Schauer sind am Vormittag und Mittag möglich. Am Nachmittag dominieren eher die freundlichen Abschnitte. Die Temperaturen halten sich meist im milden Bereich auf. Der sehr unangenehme und böige Wind schwächt sich zum Abend allmählich ab.

Freitag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit schüchternen Sonnenstrahlen dominieren überwiegend die Wolken. Regen oder Schauer treten aber nur ganz selten auf. Zum Abend überquert uns mit kräftig auffrischendem Wind ein schwaches Regenband von West nach Ost. Zuvor klettern die Temperaturen verbreitet in den milden, zweistelligen Bereich.

Samstag: Die Wetterlage beruhigt sich vorübergehend etwas. Neben durchziehenden Wolkenpassagen lässt sich über Mittag auch mal eine Weile die Sonne blicken. Gegen Abend kündigt stürmischer Wind den nächsten Regen an. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen zurück.

Sonntag: Teils stürmischer Wind treibt viele Wolken vor sich her. Nur selten zeigt sich mal für einige Zeit die Sonne. Gelegentlich fällt etwas Regen, oder es treten einige Schauer auf. Gegen Abend und in der Nacht auf Montag regnet es zum Teil intensiv. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es im Grunde genommen so weiter wie bisher. Regengebiete und Schauerstaffeln wechseln sich mit kurzen Zwischenaufheiterungen ab. Nach nass-kaltem Wochenbeginn wird es voraussichtlich bis Mittwoch mit etwas abnehmendem Wind wieder milder.