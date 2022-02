Ein nach Südwestdeutschland ausgerichteter Keil eines Atlantikhochs sorgt zunächst für ruhiges und mildes Wetter. Im Laufe des Freitags überquert uns von den Britischen Inseln her die Störungsfront eines kräftigen Nordmeertiefs.

Hinter diesem Tief gelangt vorübergehend wieder etwas kältere Luft nach Mitteleuropa, bevor sich am Wochenende von Westen neuer stabiler Hochdruckeinfluss über unsere Region legt und uns in der Folge ruhiges, teils freundliches Wetter beschert.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken bleiben kompakt und zäh und lassen kaum Sonnenlicht durch. In höheren Lagen ist es teilweise auch neblig trübe. Abgesehen von etwas Nieseln bleibt es jedoch trocken. Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich.

Freitag: Die Wolken bleiben – abgesehen von örtlichen Auflockerungen – deutlich in der Überzahl. Am Nachmittag überquert uns von Westen ein Regengebiet. Dahinter gehen die Temperaturen etwas zurück, und im Laufe des Abends klart der Himmel zum Teil auf. Der Wind bläst zunächst spürbar, flaut aber zum Abend hin ab.

Samstag: Nach leichtem Nachtfrost gibt es tagsüber zwar wieder reichlich Wolken, aber auch die Chance auf kurze Aufheiterungsphasen mit etwas Sonnenschein. Dabei sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen leicht zurück.

Sonntag: Neben durchziehenden meist nur lockeren Wolkenfeldern scheint gelegentlich die Sonne. Nach leichtem Nachtfrost mit Reif wird es tagsüber wieder etwas milder.

Weiterer Trend: Zumindest bis Wochenmitte sollte sich an der ruhigen Wetterlage wenig verändern. Dabei gibt es nach Auflösung örtlicher Nebelfelder eine recht freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen könnten an den Nachmittagen schon in den milden zweistelligen Bereich klettern. Nachts muss aber vor allem in tiefen Lagen mit weiteren leichten Frösten und Reif gerechnet werden.