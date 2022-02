Weiterhin bewegen sich die Temperaturen überwiegend im Plusbereich, am Mittwoch könnten sie sogar zweistellig werden. Für den Tag drauf allerdings darf zumindest der höchste Berg der Pfalz auf ein wenig Schnee hoffen.

Die zu Wochenbeginn einfließende Nordmeerluft kommt unter dem Einfluss einer sich bis zu den Alpen ausweitenden Hochdruckzone zur Ruhe und erwärmt sich bis Wochenmitte wieder leicht. Ab Donnerstag überqueren uns von Westen voraussichtlich immer wieder Schlechtwetterfronten, die sich mit kurzen Zwischenhochs abwechseln. Dabei gelangt mal milde, mal kältere Luft nach Mitteleuropa. Der Wettercharakter präsentiert sich in unserer Region dann ziemlich durchwachsen – aber nicht wirklich winterlich.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus durchziehenden Wolkenfeldern und Auflockerungen. Am Nachmittag sollte uns aber für längere Zeit die Sonne beglücken. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich. Der anfangs noch spürbare Wind flaut im Tagesverlauf etwas ab.

Dienstag: Nach leicht frostiger Nacht dominieren meist wieder die Wolken. Nur kurzzeitig stellen sich kleinere Lücken für einige Sonnenstrahlen ein. Bis auf wenige Tröpfchen oder geringes Nieseln bleibt es aber trocken. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Mittwoch: Anfangs dominieren überwiegend dichte Wolken. Zum Nachmittag lichten diese sich jedoch und machen gelegentlich der Sonne Platz. Dabei wird es milder.

Donnerstag: Der Tag startet freundlich mit längeren sonnigen Phasen. Ab Mittag trübt sich der Himmel von Westen her jedoch ein, und bis zum Abend sollte es regnen. Anschließend können sich in höheren Lagen unter Zufuhr kälterer Luft auch Flocken unter die Tropfen mischen. Auf dem Donnersberg könnte es etwas schneien.

Weiterer Trend

Am Freitag wechseln sich etwas Sonne und dickere Wolken mit einzelnen Schneeregen- und Graupelschauern ab. Am Samstag gibt es nach leichtem Nachtfrost längere freundliche und trockene Abschnitte. Am Sonntag fällt bei spürbarem Südwestwind immer wieder Regen, anfangs kann es bei nass-kalten Temperaturen auch Schneeregen oder Schnee sein.