Seit wenigen Tagen schwebt ein Engel über dem Weiher in Rosenthal. Er bildet zusammen mit einem Hirten und drei Schafen am nordwestlichen Ufer eine Figurengruppe, die sich mit Einbruch der Dämmerung leuchtend vom Nachthimmel abhebt und golden schimmernd im Wasser spiegelt. Kreiert wurde der Blickfang, der besonders hübsch ist bei Sonnenuntergang oder bei Nebel, von einer jungen Mutter, die „Licht ins Dunkel“ bringen will.

Doch nicht nur am nordwestlichen Ufer wird etwas geboten. Ebenfalls aus unzähligen Lämpchen besteht eine Krippe mit Heiliger Familie, die am südwestlichen Rand des Sees errichtet