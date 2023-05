Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

KIRCHHEIMBOLANDEN: Nach langer Pause tagt der Stadtrat am Mittwoch unter coronabedingten Auflagen in der Stadthalle. Dass viel Nachholbedarf besteht, sind sich in einer RHEINPFALZ-Umfrage Fraktionssprecher einig. Doch FWG und Grüne kritisieren auch mangelnde Kommunikation von Stadtbürgermeister Muchow (CDU). Wir wollten ebenfalls wissen, welche Entscheidungen jetzt am dringlichsten sind.

Alexander Groth (FWG):

Die FWG Stadt Kibo hat sich recht schnell nach dem Lockdown darum bemüht, Videokonferenzen durchführen zu können. Dabei wurde uns schnell und unkompliziert