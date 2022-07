Ein nach Mitteleuropa ausgerichteter Keil des aktuell vorherrschenden Atlantikhochs beschert uns auch in den kommenden Tagen freundliches Sommerwetter.

Von Donnerstag auf Freitag könnte die Störungsfront eines Tiefs über Nordskandinavien allerdings auch in unserer Region örtliche Regenschauer auslösen, bevor sich am Wochenende von Westen her wieder Hochdruckeinfluss durchsetzt. Über die Monatsmitte könnte sich voraussichtlich eine Hitzewelle über Mitteleuropa ausbreiten.

Vorhersage

Montag: Zu Beginn der neuen Woche halten sich zunächst einige ausgedehntere Wolkenschleier. Diese verschwinden aber im Laufe des Nachmittags, so dass dann ungehindert die Sonne scheinen kann. Wegen der trockenen Luft bewegen sich die Temperaturen im angenehm sommerlichen Bereich.

Dienstag: Nach einer sternenklaren und zum Durchlüften geeigneten Nacht strahlt die Sonne wieder ungehindert den ganzen Tag vom heiteren Himmel. Im Laufe des Nachmittags erwärmt sich die Luft auf hochsommerliche Werte.

Mittwoch: Von Nordwesten ziehen zeitweise dichtere Wolkenschleier hinweg, die die Sonne milchig einhüllen. Sonst bleibt es jedoch freundlich, trocken und tagsüber sommerlich warm mit erfrischenden Nächten.

Donnerstag: Der Tag startet noch recht freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag werden die Wolken von Eifel und Hunsrück her kompakter und liefern mancherorts teils gewittrige Regengüsse ab. Zuvor wird es aber wieder sommerlich warm.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende geht es mit reichlich Sonnenschein und einigen durchziehenden Wolkenfeldern weiter. Dabei bleibt es trocken. Der vorübergehend auffrischende Nordostwind kann die Temperaturen etwas dämpfen.