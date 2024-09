Der Temperatursturz wird erneut ein paar Tage aufgeschoben. Dank eines Tiefdruckgebiets bleibt’s bis zum Wochenende warm.

Teile von Südwest- und Mitteleuropa befinden sich im Bereich eines flachen Tiefs. Dadurch wird Labilität in der Atmosphäre ausgelöst, was gebietsweise zu Regengüssen und Gewittern führen kann. Dieses Tief saugt in seinem Vorfeld am Samstag nochmals sehr warme bis heiße und schwüle Mittelmeerluft an. Somit geht es in unserer Region zwar wechselhaft weiter, die sommerliche Wärme hält aber zunächst an.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst halten sich Wolkenfelder, die jedoch keinen Regen im Gepäck haben, dann scheint phasenweise die Sonne. Mit der kräftigen Einstrahlung können sich in der warmen und feuchten Luftmasse mächtigere Quellwolken entwickeln, die teils kräftige Regengüsse und Gewitter produzieren.

Freitag: Sonne und durchziehende Wolkenfelder wechseln sich ab. Es sollte trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen spätsommerlichen Bereich.

Samstag: Verbreitet strahlt die Sonne von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel. Es wird nochmals sehr warm bis heiß. Am Abend und in der Nacht können von Frankreich her einige Gewitterwolken ins Land ziehen.

Sonntag: Teilweise scheint die Sonne, teilweise halten sich Wolken. In manchen Gebieten werden die Wolken dunkler und bedrohlicher und entladen sich in Form von Schauern und Gewittern. Dadurch werden die Temperaturen nach unten gedrückt. Es bleibt jedoch schwül.

Weiterer Trend

Bis Mittwoch geht es voraussichtlich wechselhaft weiter. Neben einigen freundlichen Abschnitten ziehen aber zeitweise auch dichtere Wolken mit einigen Regenfällen oder Schauern über die Region hinweg. Die Temperaturen gehen bis zur Wochenmitte zurück.