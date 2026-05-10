Die Aufholjagd des SV Kirchheimbolanden in der Landesliga West geht weiter. Das Team kam am Sonntag zu einem 4:0 (1:0)-Heimerfolg über die TSG Trippstadt.

Der SV Kirchheimbolanden hat jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenrang. Und es sind noch zwei Spieltage in dieser Saison. Ist die Vizemeisterschaft also noch drin für den SV Kirchheimbolanden? „Da muss schon ganz schön viel passieren, ich glaube momentan nicht mehr dran, dafür hätte Meisenheim patzen müssen“, lautete die Antwort von Spielertrainer Timo Riemer am Sonntagabend.

Der derzeitige Ligazweite SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied gewann am Sonntag seine Auswärtspartie bei den Sportfreunden Bundenthal mit 3:0 und hat damit 50 Zähler. Der SV Kirchheimbolanden steht aktuell bei 46 Punkten und liegt auf dem fünften Tabellenrang. Dennoch bleibt es spannend. Weil der bis dato als Zweiter geführte SV Hermersberg erneut patzte und im Spitzenspiel auswärts gegen den Ligaprimus VfR Baumholder mit 1:4 verlor. Die Hermersberger rutschten somit ihrerseits auf den dritten Rang. Der SVH hat 48 Zähler, aber ein Spiel mehr als der SV Kirchheimbolanden, der also noch vorbeiziehen kann. Ebenfalls gut für die Riemer-Truppe. Der SC Hauenstein kam am Sonntag nicht über ein 2:2 beim SV Winterbach hinaus, liegt mit 47 Zählern nur noch einen Punkt hinter den Donnersbergern, die weiter das Feld von hinten aufzäumen können.

„Eine Riesensaison“

„Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und vielleicht patzen die Teams vor uns noch, aber ob wir jetzt Dritter oder Sechster werden, ist nicht mehr wichtig. Die Jungs haben auch so eine Riesensaison gespielt. Ich bin stolz auf das Team“, sagte Riemer. Dass die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die aus Sicht der Kirchheimbolander kein Spiel mehr gewinnen darf, noch auf der Zielgeraden einbricht, scheint eher zweifelhaft. Auch für den Kibo-Coach. „Die SG ist eine sehr disziplinierte Truppe, die wirken sehr konstant“, so Riemer. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied spielt am kommenden Wochenende zu Hause gegen den SV Winterbach, der momentan auf dem elften Tabellenrang steht. Die SG muss zum Saisonabschluss dann auswärts noch beim SV Hinterweidenthal ran, ebenfalls ein Team aus dem hinteren Tabellenbereich. „Nichts gegen Winterbach oder Hinterweidenthal, aber Meisenheim hat eine super starke Truppe“, sagte Riemer.

Der SV Kirchheimbolanden will den Druck aber weiter aufrechterhalten. Am Sonntag hatte die Riemer-Elf von Beginn an mehr Spielanteile, zeigte sich aber im Aufbau zu unsauber, machte viele leichte Fehler. „Das hat mir nicht gefallen“, sagte Riemer. Gegen den Ligaachten TSG Trippstadt gelang dann aber Leon Morina mit einer schönen Einzelleistung nach 32 Minuten die bis dato verdiente Kirchheimbolander 1:0-Führung. „Ich dachte, der Treffer würde uns mehr Sicherheit geben, allerdings wurde es erst nach einer Kabinenansprache besser“, so der SV-Spielertrainer. Aus dem Gewühl heraus gelang Felix Reißmann nach dem Seitenwechsel das 2:0 (69.).

Von Trippstadt kam auch im zweiten Durchgang relativ wenig, Simon Bump erzielte das 3:0 (79.). Damit war die Partie entschieden. Eine schöne Kombination über die linke Angriffsseite führte noch zum 4:0 (88.) für die Platzherren. Max Höflich legte in die Mitte, wo Andreas Schick freistand und zum Endstand einnetzte.