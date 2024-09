Die Wolken dominieren die nächsten Tage, immer wieder kann es regnen. Die Sonne lässt sich nur selten blicken.

Ein Tief über den Britischen Inseln wandert Richtung Mitteleuropa und schwenkt ab Wochenmitte Richtung Mittelmeer. Es hat neben kühler Luft einige Regenwolken im Gepäck, welche den Wettercharakter in unserer Region ziemlich durchwachsen gestalten werden. Nach vorübergehendem Hochdruckeinfluss kurz vorm Wochenende erreicht uns ab Sonntag voraussichtlich ein neues Schlechtwettergebiet vom Atlantik.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn dominieren Wolken und bringen hin und wieder etwas Regen oder einige Schauer. Nur selten blinzelt die Sonne mal für kurze Zeit hervor. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. Der Südwestwind kann gelegentlich auffrischen.

Dienstag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen mit einigen Sonnenstrahlen regieren die Wolken. Nennenswerter Regen fällt zunächst nicht. Erst am Abend sowie in der Nacht wird es von Frankreich her nass. Die Temperaturen verändern sich kaum. Der Wind schwächt sich im Tagesverlauf ab.

Mittwoch: Am Mittwoch halten sich zunächst kompakte Schichtwolken, aus denen es gelegentlich regnet. Am Nachmittag lässt der Regen nach und die Sonne kommt teilweise hervor. Es bleibt aber ziemlich kühl.

Donnerstag: Auch am Tag der Deutschen Einheit behalten die Wolken die Vormachtstellung am Himmel, zwischendurch kann es immer wieder mal etwas tröpfeln. Die Temperaturen verändern sich dabei nur wenig.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es trübe und es kann vereinzelt noch etwas tröpfeln oder nieseln. Dazu bleibt es herbstlich kühl. Am Samstag bekommt die Sonne eine Chance, sich in Szene zu setzen, und die Temperaturen steigen leicht an. Am Sonntag drängen Regenwolken von Westen her die Sonne voraussichtlich wieder in die Defensive und drücken die Temperaturen wieder um einige Grade nach unten.