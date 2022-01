Warum verhält sich mein Kind so und nicht anders? Wie kann ich es durch mein Verhalten fördern und ihm Entwicklungschancen eröffnen? Wie gehen Kinder mit den schwierigen Situationen ihres Alltags um? Das waren auch schon vor der Corona-Krise oft gestellte Fragen bei der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Kirchheimbolanden. Klar ist aber auch: Die Bedeutung dieses Angebots hat in der Pandemie nochmals zugenommen.

Das jedenfalls hat das Team der in der Mozartstraße angesiedelten Beratungsstelle eindeutig festgestellt: Noch wichtiger als zuvor sei in den vergangenen Monaten die Betreuung und Unterstützung ihrer Klientel gewesen. Wie können Eltern die Entwicklung ihrer Kinder – gerade auch in diesen Zeiten – unterstützen und ein lebendiges Familienleben gestalten? Wie kann eine Balance zwischen Bedürfnissen der Kinder und der Erwachsenen immer wieder neu entwickelt werden? Das sind Schlüsselfragen, die häufig den Gesprächen unterlegt sind – wobei die Vielschichtigkeit der Probleme ein genaues Hinschauen auf die individuelle Situation erfordere.

Die Erziehungsberatungsstelle kann helfen, wenn Trennungen, Verlust, Unsicherheit, Ängste und andere Fragen den familiären Alltag belasten. „Die Klientinnen und Klienten kommen aus freien Stücken zu uns, wir unterliegen der Schweigepflicht. Das gilt auch, wenn sich Kinder oder Jugendliche direkt an uns wenden“, erklärt Diplompsychologin Bärbel Sender, die mit ihrem Team die Beratungsstelle mit Leben erfüllt. „Vertrauen aufbauen ist der wichtigste Schritt, und Standardsituationen gibt es nicht, dafür sind die Fälle zu individuell und unterschiedlich.“

Fälle werden komplexer

Getragen wird die Beratungsstelle von der Evangelischen Heimstiftung Pfalz. Es ist sinnvoll, dass der Sitz im Haus der Diakonie ist: Denn von hier aus ist es nur ein Gang über den Hof, wenn bei Bedarf der Kontakt zur Sozial- und Lebens-, zur Schuldner-, zur Schwangerenkonfliktberatung oder zu einer Mutter-Kind-Kurmaßnahme herzustellen ist. Bärbel Sender arbeitet seit 2016 in der Erziehungsberatungsstelle. In diesen fünf Jahren sind die Fälle aus ihrer Sicht komplexer und vielschichtiger geworden – insbesondere konfliktbehaftete Trennungen belasten immer häufiger die kindliche Entwicklung.

Es erfordere daher eine hohe Toleranz von getrennt lebenden Eltern, Enttäuschungen und Verletzungen aus der Paarbeziehung hintanzustellen und den Blick auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder zu richten. „Das Kindeswohl steht für uns immer an erster Stelle“, sagt Sender. Dazu sei auch die Kooperation mit Jugendamt, Kindertagesstätten, Schule, Familiengericht sowie anderen Einrichtungen und Arbeitskreisen sehr wichtig. „Erziehungsberatung ist immer auch Familienberatung, das gilt für alle Bereiche“, erläutert Sender. Gemeinsam mit den Eltern und/oder Kindern/Jugendlichen werden im Gespräch Lösungen für die jeweiligen Herausforderungen und Probleme entwickelt.

Wichtig: Zeit füreinander haben

Dabei könne es beispielsweise darum gehen, gemeinsam Regeln für das Zusammenleben zu vereinbaren, denen sich beide Seiten verpflichtet fühlen. In diesem Zusammenhang spiele auch das Thema „Umgang mit sozialen Medien“ immer wieder eine wichtige Rolle. Im Laufe der Beratung sollen je nach individueller Fragestellung Stärken und Ressourcen der jeweiligen Familie wiederentdeckt, Kompetenzen vermittelt und Veränderungsmöglichkeiten entwickelt und eingeübt werden. Zeit füreinander haben – dieses Thema klingt im Gespräch zwischen Bärbel Sender und der RHEINPFALZ immer wieder an. Miteinander Zeit verbringen, gemeinsame Erlebnisse schaffen, füreinander da sein und einander zuhören: Das, was in der Beratungsstelle an oberster Stelle stehe, helfe oft auch im Alltag.

„Wir geben Anstöße und Impulse, durch unser Zuhören und gezieltes Fragenstellen entstehen oftmals wieder neue Perspektiven und Blickwinkel. So entwickeln Klientinnen und Klienten, unterstützt durch unsere Begleitung, selbst eine für sie passende Lösung.“ Oftmals helfe der Blick von außen, um eine Situation wieder neu zu betrachten sowie eigene Fähigkeiten und Stärken, die häufig in Krisensituationen verschüttet zu sein scheinen, wieder wahrzunehmen, so Sender.

Der erste Schritt ist oft der schwerste

Der erste Schritt sei für Familien oft der schwierigste, deshalb könne der gerne telefonisch erfolgen. Die niederschwellige, unkomplizierte Kontaktaufnahme sei dem Team der Beratungsstelle sehr wichtig. Bei Bedarf könne sich jede/r direkt bei der Beratungsstelle anmelden und bekomme dann einen Termin für ein erstes Gespräch, in dem die Berater und Beraterinnen sich Zeit nehmen, die individuelle Situation und das Anliegen der Klienten zu verstehen.

Möglich ist eine Beratung auch in der Außenstelle in Rockenhausen. Doch neben Eltern können sich auch Lehrer oder Erzieher Tipps und Hilfestellung holen – hier sei es oft die Unterstützung und Klärung fachspezifischer Fragestellungen, die benötigt und in Form anonymer Fallberatungen angeboten werden, so Sender. Das Team freue sich über das entgegengebrachte Vertrauen, mit dem Klientinnen und Klienten sich bei Bedarf in allen Fragen des Familienalltags und der Erziehung an die Beratungsstelle wenden.

Kontakt

Telefon 06352 7532560, E-Mail erziehungsberatungkib@evh-pfalz.de.

