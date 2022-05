Während die Eltern von Kita-Kindern für Donnerstag, 12. Mai, landesweit mit Einschränkungen in den Einrichtungen rechnen müssen, sind die Kirchheimbolander auch in Sachen Straßenverkehr betroffen. Denn der ganztägige Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ihre Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst für diesen Tag aufgerufen hat, führt die Demonstranten aus ganz Rheinland-Pfalz in die Kleine Residenz.

Aufgerufen sind neben kommunalen Beschäftigten auch die entsprechenden Beschäftigtengruppen bei der Protestantischen Landeskirche der Pfalz, die den Tarifvertrag der kommunalen Arbeitgeber übernommen hat, wie Peter Blase-Geiger erläutert. Der Geschäftsführer der GEW Rheinland-Pfalz rechnet für Donnerstag mit mehreren Hundert Demonstranten – zunächst habe man die Kundgebung für 300 Teilnehmer beantragt.

Um 9 Uhr öffnet das Streiklokal in der Stadthalle, an der acht Busse mit Streikwilligen aus allen Teilen des Landes ankommen werden. Von dort startet um 11.15 Uhr ein Demozug durch die Stadt, vorbei an der Kreisverwaltung, über Gasstraße, Bahnhofstraße und Vorstadt bis zum Römerplatz. Für den Straßenverkehr ist die Strecke laut Blase-Geiger halbseitig gesperrt. Um 12 Uhr findet auf dem Römerplatz eine Kundgebung statt.

Die GEW verhandelt mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden um Verbesserungen im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für rund 330.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.