Im vergangenen Jahr hat Monika Reuter erstmals ihre Erzählabende „Geschichten im Hof“ ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr findet die Veranstaltungsreihe wieder statt. Das Motto für den ersten Abend nimmt Petrus hoffentlich nicht zu wörtlich.

„Das Wasser des Lebens“ von den Gebrüdern Grimm wird eines der Märchen sein, die Monika Reuter am kommenden Dienstag im Hof ihres Hauses in der Kirchheimbolander Langstraße 59 erzählen wird. Bei dem einstündigen Programm werden wieder Geschichten aus verschiedenen Kulturkreisen von der pensionierten Lehrerin vorgetragen. Eigentlich wollte sie nur ein oder zwei Märchen erzählen. „Aber irgendwie wurde es dann doch ein bisschen mehr“, so Reuter. Für den ersten Abend hat sie sich Geschichten aus Russland sowie ein indianisches Märchen ausgesucht.

Für den August habe sie auch schon ein Motto gefunden: Dann werden sich die Geschichten um das Thema „Pflanzenzauber“ ranken. Inspiration hierzu hole sie sich auf einer Fachtagung der Europäischen Märchengesellschaft im Juli. Die frühere Förderschulpädagogin, die auch einen Integrationskurs für geflüchtete Ukrainerinnen gibt, hofft darüber hinaus, für einen späteren Erzählabend eine ukrainische „Bandura“-Spielerin gewinnen zu können. Der Kontakt zu der Musikerin entstand bereits im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit.

Vier Abende sind geplant

Geplant sind insgesamt vier Märchenabende. Lediglich im Juli wird es urlaubsbedingt keine „Geschichten im Hof“ geben; die Abschlussveranstaltung ist für September geplant. Auch in diesem Jahr wird der Eintritt wieder frei sein – es werden allerdings Spenden erbeten, die erneut den Kirchheimbolander Friedenstagen zugutekommen sollen.

Die Reihe findet jeweils am vierten Dienstag im Monat ab 19 Uhr statt. Auch für musikalische Begleitung ist wieder gesorgt: Neben Sänger Pit Kaiser, der im vergangenen Jahr bereits dabei war, hat sich Monika Reuter in diesem Jahr die Unterstützung ihrer Nachbarin, der Klarinettistin Angelika Tropf, gesichert.