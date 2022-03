Die Integrationsbeauftragte des Kreises, Erika Steinert, lädt zu einem Ukraine-Hilfe-Treffen am Freitag, 18. März, 11 Uhr, in das Kreishaus in Kirchheimbolanden ein. Ziel ist es, Helferkreise der Verbandsgemeinden mit neuen Unterstützern zu vernetzen, um Hilfen abzustimmen.

Steinert: „Die nach einem langen, traumatisierenden Weg bei uns angekommenen Menschen benötigen unsere Unterstützung. So ist es erfreulich, dass es viele Anfragen gibt, wie geholfen werden könnte.“ Dabei gebe es viele Möglichkeiten, sich zu engagieren: Als Übersetzer, als Begleiter bei Ämtergängen oder Arztbesuchen oder als Helfer bei anderen Aktionen. Um Anmeldung wird gebeten bis zum 14. März bei Erika Steinert, Telefon 0173 - 70 16 512.