Am Samstag, 8. Juni, übernimmt der Nachwuchs in Imsbach das Kommando. Für diesen Tag lädt der Förderverein der Ortsgemeinde zum ersten Spielplatzfest ein. Auf dem Spielplatz und dem angrenzenden Grundschulhof soll von 13 bis 17 Uhr einiges geboten werden – etwa bei der Spiele-Olympiade, bei der den Teilnehmern Medaillen winken. Im Schulhof wird eine Bühne aufgebaut, auf der Nachwuchsgruppen für Unterhaltung sorgen: Mit dabei sind unter anderem die Imsbacher Astrid-Lindgren-Grundschule, die Bläserklasse der IGS Rockenhausen, der Kinderchor „Hast Du Töne“ Hochstein und die Tanzmäuse der Vereinigten Turnerschaft Rockenhausen. Auch der Imsbacher Kindergarten Sternenhimmel unterstützt das Fest. Essen und Trinken sollen ebenfalls nicht fehlen. Der Erlös der Veranstaltung ist für ein neues Spielgerät auf dem Spielplatz/Pausenhof vorgesehen. Parkplätze gibt es direkt am Spielplatz keine, Besucher können an der Gemeindehalle parken.