„Habt ihr schon mal eine Eule gestreichelt?“, und „wisst ihr, wo das Digi-Tal liegt?“. Die Fragen, die Sebastian Stollhof von der Kreisverwaltung den Kindern bei der Eröffnung des ersten Sommergipfels auf dem Donnersberg stellte, konnten am Ende des Tages alle mit einem „Ja“ beantworten. Am Freitag war ab Nachmittag so einiges geboten: Das Rotznasentheater nahm die kleinen Zuschauer mit zu den Gefahren in der digitalen Welt und startete so das „Gipfeltreffen“. Die jungen Donnersberger erfreuten sich an den Greifvögeln, die der „Falkner der Herzen“ Achim Häfner für sie dabei hatte, machten sich auf dem Markt der Möglichkeiten schlau oder lauschten den Bläserklassen der IGS und der Gesangvereinskapelle aus Rockenhausen. Auch das Abendprogramm für die Erwachsenen konnte sich sehen lassen: Es wurde magisch, lyrisch, und es dauerte bis nach Mitternacht.